Wilfried Zaha'nın eşinden Fenerbahçe taraftarlarına mesaj

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Wilfred Zaha'nın eşi Paige Zaha, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Wilfried Zaha'nın eşinden Fenerbahçe taraftarlarına mesaj
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20 Temmuz 2023 11:31
Son güncelleme 20 Temmuz 2023 11:33
Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'nın eşi Paige Zaha, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe taraftarlarının kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Paige Zaha, "Herkese merhaba. Wilfried'e ve bana gösterdiğiniz desteğe minnettarım ancak arkadaşlarıma ve aileme mesaj göndermekten kaçınabilirseniz makbule geçer. Çünkü biraz bunaltıcı olabiliyor." ifadelerini kullandı.

ZAHA DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Wifried Zaha ise önceki gün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaşkın ve kafası karışmış olduğunu belirten ifadeler kullandı. Zaha'nın paylaşımı başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere büyük ilgi görürken 2 saatte 30 bin yorum sınırına dayanan twit 4 milyona yakın görüntülenme aldı.



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