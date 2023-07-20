Wilfried Zaha'nın eşinden Fenerbahçe taraftarlarına mesaj

listesinde üst sıralarda yer alan Fildişi Sahilli oyuncueşi, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.Fenerbahçe taraftarlarının kendilerine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Paige Zaha,ifadelerini kullandı.Wifried Zaha ise önceki gün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şaşkın ve kafası karışmış olduğunu belirten ifadeler kullandı. Zaha'nın paylaşımı başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere büyük ilgi görürken 2 saatte 30 bin yorum sınırına dayanan twit 4 milyona yakın görüntülenme aldı.