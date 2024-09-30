Wilfried Zaha, Lyon'da olay çıkardı

Lyonlu Wilfried Zaha, takımı Toulouse deplasmanında 2-1 kazansa bile tavrı ve performansıyla tepki topladı; teknik direktör Sage de eleştirilere hak verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wilfried Zaha, Lyon'da olay çıkardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2024 10:14
Son güncelleme 30 Eylül 2024 10:17
Galatasaray'dan Olimpik Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, takımının Toulouse'u deplasmanda 2-1 yendiği mağlubiyetin ardından ağır eleştirilere maruz kaldı.

Lyon'un sahibi John Textor'un transferi olan Zaha, ilk kez geçtiğimiz perşembe günü Olympiakos'a karşı oynadı ve oyuna girdikten 5 dakika sonra Said Benrahma'nın golünde asisti yaptı. Umut veren performansı sonrası Toulouse karşısında ilk 11'de şans bulan Zaha, 58. dakikada oyundan alındı.

"UMURSAMAZ" DEDİLER, TEPKİ GÖSTERDİLER

Fransız spor gazatesi L'Equipe tarafından 10 üzerinden 2 puanla maçın en kötüsü seçilen Zaha'nın performansına Lyon taraftarları da tepki gösterdi.

Zaha'nın olumsuz performansı yanında saha içindeki 'umursamaz' davranışlarının da taraftarın tepkisini çektiği belirtildi.

"İLK ZAHA'YI OYUNDAN ALDIM!"

Maç sonrası Dazn'a konuşan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha eleştirileri hakkında "Oyundan alınan ilk oyuncuydu, bu da sizinle aynı şeyleri gördüğümü gösteriyor. Onun gelişeceğini biliyorum. Geçen sefer oyuna girdi ve gittikçe güçleniyor. Yavaş yavaş takıma entegre olacak ve kendisinden ne beklendiğini anlayacak." ifadelerini kullandı.

L'EQUIPE, ZAHA'YA 10 ÜZERİNDEN 2 VERDİ



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery