Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın bileti kesildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un Turkcell Süper Kupa'da sonradan oyuna aldığı ve maç bitiminde de eleştirdiği Fildişi Sahilli futbolcuyu gözden çıkardığı öğrenildi.
Yüksek maliyeti ve beklentilerin altında kalan performansıyla hedef haline gelen Wilfried Zaha için ayrılığın kaçınılmaz olduğu ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan Al Ittahad kulübünün ilgili gösterdiği ve önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacağı aktarıldı.
SUUDİLER 5M€'YU KABUL ETTİ
Suudilerin, Zaha için Galatasaray'a 5 milyon euro civarında bir bonservis vermeyi kabul ettiği de bildirildi.
Galatasaray'da aynı zamanda Sergio Oliveira ile Leo Dubois'in de gözden çıkarıldığı vurgulandı. Yaşanacak ayrılıklara göre de yeni transferlerin gündeme geleceği belirtildi.
Sarı-kırmızılılarda Derrick Köhn'ün iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacağı ve kısa süre içinde bir sol bek transferi yapılacağı öğrenildi.
BURUK'UN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş maçındaki mağlubiyetin ardından Okan Buruk'un Wilfried Zaha ile ilgili sözleri dikkat çekmişti.
Victor Nelsson'un kırmızı kart gördüğü pozisyondan sonra sahadaki dizilişi Wilfried Zaha aracılığıyla oyuncularına iletmek istediğini belirten Okan Buruk şu sözleri dile getirmişti:
"10 kişi kalınca yanıma Zaha'yı çağırıp dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini ve 4-3-2 dizilmesini söyledim ama o gittikten sonra farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oyun içinde sesinizi tam olarak yetiştiremiyorsunuz. Bazen görev verdiğiniz oyuncular da yanlış anlayabiliyor."
Yüksek maliyeti ve beklentilerin altında kalan performansıyla hedef haline gelen Wilfried Zaha için ayrılığın kaçınılmaz olduğu ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan Al Ittahad kulübünün ilgili gösterdiği ve önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacağı aktarıldı.
SUUDİLER 5M€'YU KABUL ETTİ
Suudilerin, Zaha için Galatasaray'a 5 milyon euro civarında bir bonservis vermeyi kabul ettiği de bildirildi.
Galatasaray'da aynı zamanda Sergio Oliveira ile Leo Dubois'in de gözden çıkarıldığı vurgulandı. Yaşanacak ayrılıklara göre de yeni transferlerin gündeme geleceği belirtildi.
Sarı-kırmızılılarda Derrick Köhn'ün iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacağı ve kısa süre içinde bir sol bek transferi yapılacağı öğrenildi.
BURUK'UN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş maçındaki mağlubiyetin ardından Okan Buruk'un Wilfried Zaha ile ilgili sözleri dikkat çekmişti.
Victor Nelsson'un kırmızı kart gördüğü pozisyondan sonra sahadaki dizilişi Wilfried Zaha aracılığıyla oyuncularına iletmek istediğini belirten Okan Buruk şu sözleri dile getirmişti:
"10 kişi kalınca yanıma Zaha'yı çağırıp dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini ve 4-3-2 dizilmesini söyledim ama o gittikten sonra farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oyun içinde sesinizi tam olarak yetiştiremiyorsunuz. Bazen görev verdiğiniz oyuncular da yanlış anlayabiliyor."