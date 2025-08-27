27 Ağustos
Wilfried Singo, Galatasaray için geliyor!

Galatasaray, Wilfried Singo transferi için oyuncu ve Monaco ile anlaşma sağladı. Singo'nun perşembe gecesi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

27 Ağustos 2025 19:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fildişili futbolcu, bu gece (Perşembe) 00.30'da İstanbul'da olacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu ile 5 milyon euro bandında bir anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Singo transferi için Monaco ile yaptığı görüşmelerde de anlaşma sağladı. Anlaşmanın şartlarında 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10'luk pay bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Monaco ile 35 maça çıkan Singo, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.  


