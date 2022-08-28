West Ham United, ilk kez kazandı

Premier Lig'de West Ham United, deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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West Ham United, ilk kez kazandı
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28 Ağustos 2022 17:57
Premier Lig'in 4. haftasında West Ham United, Aston Villa deplasmanına konuk oldu.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi West Ham United, 1-0'lık skorla kazandı ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.

David Moyes'un takımına 3 puanı getiren golü 74. dakikada Pablo Fornals kaydetti.

Bu sonucun ardından West Ham United, 3 puana yükseldi. Aston Villa aynı puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında West Ham United, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Aston Villa, Arsenal deplasmanına gidecek.

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