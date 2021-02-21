West Ham, Jose Mourinho'yu ateşe attı

İngiltere Premier Lig'de West Ham United'a kaybeden Tottenham, son 6 haftada 5. kez kaybetti. Jose Mourinho'nun koltuğu ise ciddi şekilde sallanmaya başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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West Ham, Jose Mourinho'yu ateşe attı
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21 Şubat 2021 16:55
Lucas Rodrigues Moura da Silva
Lucas Rodrigues Moura da Silva
Tottenham
İngiltere Premier Lig'de West Ham United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi West Ham United oldu. Koltuğu sallanan Jose Mourinho, takımının bir mağlubiyet daha yaşamasına engel olamadı.

West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Michail Antonio ve 47. dakikada Jesse Lingard kaydetti. Tottenham'ın tek golü 64. dakikada Lucas Moura'dan geldi.

Son 6 haftada 5. mağlubiyetini alan Tottenham 36 puanda kaldı. Son 10 haftada 7. golünü alan West Ham United puanını 45'e yükseltti.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta West Ham United, Manchester City'ye konuk olacak. Tottenham, Burnley'i ağırlayacak.







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