West Ham'a kupada şok: 3. turda elendiler

İngiltere FA Cup 3. Tur maçında West Ham United deplasmanda Bristol City'e 1-0 yenilerek kupadan elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
West Ham'a kupada şok: 3. turda elendiler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2024 00:40
İngiltere FA Cup 3. Tur maçında Liam Manning'in ekibi Bristol City ile David Moyes'un yönetimindeki West Ham United karşı karşıya geldi.

Ashton Gate Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bristol City, Tommy Conway'in 3. dakikada attığı golle 1-0 kazanırken, West Ham'da Said Benrahma 51. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Championship ekibi Bristol City kupada 4. tura yükselirken, West Ham United kupadan elendi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery