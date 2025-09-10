San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, yeni sezon öncesinde takım ile taraftarlar arasındaki bağı güçlendirmek adına önemli bir adım attı.21 yaşındaki Fransız yıldız, Frost Bank Center'da yeni ve coşkulu bir atmosfer oluşturmak için özel bir proje başlattı.Salı günü yapılan açıklamada, Spurs'unolarak tanımladığı yeni bir destekçi grubuna katılmak isteyen taraftarlar için deneme etkinlikleri düzenleneceği duyuruldu. Wembanyama'nın pazar günü yapılacak etkinlikte bizzat yer alması bekleniyor.Wembanyama, bu fikrin uzun süredir aklında olduğunu belirterek,dedi. Genç yıldız, Avrupa'daki salonlarda gördüğü tutkulu atmosferi San Antonio'ya taşımayı hedefliyor.2.24'lük dev pivot, bu girişimin sadece ses değil, aynı zamanda sahadaki performansa katkı sağlayacağını düşünüyor:Wembanyama, özellikle iç saha avantajının önemine vurgu yaptı:Seçilecek taraftar grubu, maçların kritik anlarında tezahüratlar, marşlar ve koordineli hareketlerle takımı destekleyecek. Sürecin tamamlanmasının ardından grubun resmi bir isme ve kimliğe kavuşması planlanıyor.Geçtiğimiz sezon hastalık nedeniyle sezonu erken kapatan Wembanyama, bu yaz yapılan kontrollerin ardından sağlık raporunu aldı ve tamamen iyileşti.2024-25 sezonunu 46 maçta 24.3 sayı, 11.0 ribaund ve 3.8 blok ortalamalarıyla tamamlayan genç yıldız, NBA'in en parlak oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.Wembanyama, yeni sezonda hem sağlıklı bir başlangıç hem de Spurs taraftarlarını yeniden bir araya getirecek güçlü bir atmosfer yaratmak istiyor.