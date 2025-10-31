31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-055'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-157'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Wayne Rooney: "Orada oynamayı sevmezdim"

Eski futbolcu Wayne Rooney katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulundu.

calendar 31 Ekim 2025 18:59
31 Ekim 2025 18:59
Manchester United'ın eski futbolcularından Wayne Rooney, BBC Sport'taki The Wayne Rooney Show podcastinde futbol oynadığı döneme ait itiraflarda bulundu.

Wayne Rooney, santrafor oynamaktan hoşlanmadığını itiraf etti.

İngiliz efsanenin açıklamaları, "Her yerde oynamayı çok severdim – orta saha ya da hücum hattının herhangi bir yerinde. En iyi olduğum zaman, sadece özgürce oynayabildiğim zamandı – sol tarafta, sağ tarafta ya da orta saha oyuncularının arasında ortaya çıkmak. Sahada olmayı, özellikle de hücum bölgesinde olmayı çok severdim. Eğer tek bir pozisyon seçmek zorunda olsaydım, muhtemelen 10 numara olurdu." sözleriyle başladı.

Konuşmalarına devam eden Rooney, "Bazen bunu yapmama izin verilmiyordu; teknik direktör bana daha ileriye çıkmamı, gole daha yakın olmamı söylüyordu. Ama bazen oyunun ritmini hissediyorsun ve kafanda, maçın tam olarak bunu gerektirdiğini biliyorsun." dedi.

Sözlerini samimi bir itirafla bitiren Rooney, "İki sezon boyunca 9 numara olarak oynadım ve her sezon 34 gol attım, ama sıkılıyordum. Sahadan gol atmış olarak ayrılırdım, ama bundan keyif almıyordum. Futbol oynamayı ve oyunun içinde olmayı seviyorum. Evet, gol attım ve kazandık, ama sürecin içinde daha fazla yer almak istiyordum" diyerek sözlerini noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
