Wayne Rooney: 'Orada oynamayı sevmezdim'

Manchester United'ın eski futbolcularından Wayne Rooney, BBC Sport'taki The Wayne Rooney Show podcastinde futbol oynadığı döneme ait itiraflarda bulundu.

Wayne Rooney, santrafor oynamaktan hoşlanmadığını itiraf etti.





İngiliz efsanenin açıklamaları, "Her yerde oynamayı çok severdim – orta saha ya da hücum hattının herhangi bir yerinde. En iyi olduğum zaman, sadece özgürce oynayabildiğim zamandı – sol tarafta, sağ tarafta ya da orta saha oyuncularının arasında ortaya çıkmak. Sahada olmayı, özellikle de hücum bölgesinde olmayı çok severdim. Eğer tek bir pozisyon seçmek zorunda olsaydım, muhtemelen 10 numara olurdu." sözleriyle başladı.





Konuşmalarına devam eden Rooney, "Bazen bunu yapmama izin verilmiyordu; teknik direktör bana daha ileriye çıkmamı, gole daha yakın olmamı söylüyordu. Ama bazen oyunun ritmini hissediyorsun ve kafanda, maçın tam olarak bunu gerektirdiğini biliyorsun." dedi.





Sözlerini samimi bir itirafla bitiren Rooney, "İki sezon boyunca 9 numara olarak oynadım ve her sezon 34 gol attım, ama sıkılıyordum. Sahadan gol atmış olarak ayrılırdım, ama bundan keyif almıyordum. Futbol oynamayı ve oyunun içinde olmayı seviyorum. Evet, gol attım ve kazandık, ama sürecin içinde daha fazla yer almak istiyordum" diyerek sözlerini noktaladı.



