Golden State Warriors'taki bazı veteran oyuncuların, eski takım arkadaşları Jordan Poole ile geçmişte "sorun yaşadıkları" iddia edildi.



Kısa süre önce The Bill Simmons Podcast'te konuşan The Ringer'dan Logan Murdock, takımda Thompson gibi veteran oyuncuların Poole'dan pek hoşlanmadığını öne sürdü:



"Klay'in şakayla karışık bir şekilde Jordan'ın yeterince pas vermediğini ve çok fazla şut attığını söylemesi gibi şeyler olsun, takımda tüm yeri belli olan adamların Jordan Poole ile ilgili bir sorunu vardı."



Poole'un takası sonrası, Warriors ekibi geçtiğimiz yaz antrenman kampı sırasında yüzüne yumruk attıktan sonra ilişkileri bozulan Draymond Green'e yeni bir kontrat vermişti.



Murdock, ikilinin bir sezon daha bir arada geçirmesinin zor olacağını kaydetti:



"Ve sonra Jordan için, 'Evet, onu yumrukladım. Ama şimdi olan bitenler yüzünden soyunma odasında lafımı dinleyen yok' diyen Draymond Green vardı."



Bir önceki sezon yakaladığı çıkıştan sonra bu sezonun playofflarında düşüş yaşamış olan Poole, Warriors'ın Los Angeles Lakers'a karşı konferans yarı finalinde elenmesi öncesi, 13 playoff maçında 10,3 sayı ve 3,5 asist ortalamaları yakalamıştı.



