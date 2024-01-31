Golden State Warriors'ın Chris Paul, Andrew Wiggins ve muhtemelen Klay Thompson için takas görüşmelerine açık olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, FanDuel TV'nin 'Run It Back' programında Warriors'ta Stephen Curry dışında herkesin takasa açık olduğunu bildirdi:



"Andrew Wiggins ve Chris Paul için telefon alacaklar. Peki Klay Thompson için bile telefon gelebilir mi? Bunların Warriors için görüşmeye oldukça açık ihtimaller olduğunu düşünüyorum. Açık fikirli olmaları gerekiyor."



Golden State, sezonda 20-24'lük derecesiyle Batı Konferansı'nın son dört takımı arasında yer alıyor.



