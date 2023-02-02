Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, yaklaşmakta olan son takas günü hakkında konuştu.



NBA'de takaslar için son tarih yaklaşırken, birçok takım gibi Warriors'ın da bir hamle yapması pek beklenmiyor. Myers, bunun sebebinin NBA'deki pek çok takımın kadrolarıyla ne yapacaklarına karar vermekte zorlanması olduğunu belirtti:



"Birçok GM ile konuşup ne yapmaya çalıştıklarını sorduğumda, 'Hiç bilemiyorum. Bence yeterince iyiyiz ama galibiyet ve mağlubiyetlerimiz aynı' gibi cevaplar veriyorlar. Bu pek olmaz. Bu yıl farklı çünkü daha az satıcı var.



Sanırım lig şu anda daha fazla takımın playoff dışı kalacağını düşünüyordu. Lakin durum öyle değil... Sezonu bırakmaya karar veren çok fazla takım yok. Ligdeki 30 takımdan 22'si daha iyi olmak istiyorsa, bu çok fazla takas ortağı olacağı anlamına gelmez."



Warriors 26-25 derecesine sahip ve Batı Konferansı'nda yedinci sırada yer alıyor.





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