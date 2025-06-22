Wagner Pina: "Trabzonspor benim için en iyi tercihti çünkü Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Ayrıca çok köklü bir geçmişi var. Heyecanlıyım ve bu kulüp için oynayacağım her anın tadını çıkaracağımı söylemek istiyorum. Bu keyfi birlikte yaşayalım." pic.twitter.com/68QJTYGRzH



— Sporx (@sporx) June 21, 2025