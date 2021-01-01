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Wade: "Steph Curry'yi savunmak imkansız!"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'ye övgüler yağdırarak, kendisini savunmanın "imkansız" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'ye övgüler yağdırarak, kendisini savunmanın "imkansız" olduğunu söyledi.

Wade, NBA on TNT segmentinde yaptığı bir analizde, Curry'nin savunma oyuncularına korku saldığını belirterek, kendisi için 'kötü şut' diye bir şey olmadığını açıkladı:

"Biraz korku duyuyorsunuz. Adamın kendisinden korktuğunuzdan değil, ne yapacağını bilmediğinizden ötürü. Bilindiği gibi harika bir top hakimiyeti var. Ancak bir adam sahanın herhangi bir yerinden şut atabildiğinde, sağa sola kaçabildiğinde, topsuz alanda kat edişleri ve perdelerin arasından kaçışlarıyla bu şekilde ölümcül olduğunda, savunmanız imkansız oluyor.

Çok uzaktan şut attığında, içimden 'İyi bir şut değil' dediğim oluyor. Ama Steph için böyle bir şey söz konusu değil, onun için mükemmel bir şut.

Steph'le ilgili en sevdiğim şey, tabii ki yarı saha şutları falan dışında, topsuz alanda da oynayabilmesi ve iki eliyle de iyi pas verebilmesi. Ayrıca çok iyi bir bitiricidir de, insanlar o yarı saha şutlarından ötürü bu yönüne gereken değeri vermiyor. Ama iki eliyle de harika bitiriyor ve bunu temas alarak yapabiliyor. Olağanüstü bir adam."


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