Wade Baldwin: 'En önemlisi kupa'

Fenerbahçe Beko forması giyen Wade Baldwin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı sonrası konuştu.



Baldwin, "İlk resmi maç bu ve biz bu kupayla başlamak istiyorduk. Camia, taraftar ve koç için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Bir başkan değişikliği oldu, yeni başkanla ilk kupamız ama en önemlisi Fenerbahçe'nin bu kupayı kazanmasıydı." dedi.



Yıldız isim, "Geçen yıl çok özeldi. Bugün de bıraktığımız yerden devam etmek adına önemliydi." diye konuştu.



