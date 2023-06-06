Volkan Demirel: 'Yeni sezona iyi hazırlanıyoruz'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ve teknik direktör olarak bir gün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini söyledi.Vodafone Park'ta düzenlenen bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirel, UEFA Şampiyonlar Ligi'yle ilgili,ifadelerini kullandı.UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de oynanacak olmasının önemine değinen Demirel, şöyle devam etti:Deprem felaketlerinin ardından çok zor günler yaşandığını ancak yavaş yavaş normal hayata dönmek gerektiğini anlatan Demirel, sözlerini şöyle tamamladı: