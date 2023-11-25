Volkan Demirel: 'Üstün taraf onlardı'

Süper Lig'de İstanbulspor'un sahasında 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın sonrasında Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.



İşte Volkan Demirel'in maç sonrası açıklamaları:



"Maç berabere de bitebilirdi. Daha üstün taraf olan onlardı. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Genele baktığımızda daha fazla hak eden taraf onlardı. Bir hafta iyi bir hafta kötü durumda olmamızın sebebini genç bir takım olmamıza bağlıyorum. Yaş ortalamamız düşük ve bunu da maç oynayarak düzeltmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta kazanarak tekrardan yukarı tırmanmak istiyoruz. Düşündüğümüz gibi bir maç olmadı"





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