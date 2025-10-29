29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-043'
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-08'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
1-09'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-011'
29 Ekim
Roma-Parma
0-011'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-181'

Volkan Demirel: "Ruhu iliklerimde hissettim"

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel için imza töreni düzenledi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki törende kulüp başkanı Mehmet Kaya da yer aldı.

Mehmet Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladığı açıklamasında "Cumhuriyetimizin 102. yılına denk gelen bu özel günde, anlamlı bir imzaya hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bütün basının huzurunda da bunu yapacağız. Doğum günüydü Volkan Hoca'nın iki gün önce. Güzel bir tarihe denk geldi." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Volkan Demirel ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, "Cumhuriyetin parlayan yıldızı Gençlerbirliği Spor Kulübümüzün de 102. yılındayız ve bana bu imkanı verdikleri için hem başkanıma, hem yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği'ni dışarıdan çok iyi biliyordum ama içeriye girdikten sonra, bu tesisin kapısından girdikten sonra bir ruhu yansıttığını gerçekten iliklerime kadar hissettim. Hangi ruh bu? İlhan Cavcav ruhu. Rahmetli İlhan başkanımı buradan saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Ailesine de selamlarımı iletmek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Demirel, oyun planına ilişkin soruya "Öncelikle Hüseyin Hocama teşekkür etmek istiyorum. Bu takımı 1. Lig'den buralara kadar taşıdı. Bugün bismillah diyeceğiz, çıkacağız, takımdaki arkadaşları tanıyacağız. Tanıdığım çok oyuncu var, hatta kardeşlerini bildiğim arkadaşlar var. Daha önce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız var. Benim Türk futboluna kattığım arkadaşlarımız var. İnşallah hep beraber istenilen yere gelmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi vermek için buradayız, hazırız." yanıtını verdi.

KIrmızı-siyahlı kadronun iyi oyunculardan kurulu olduğunu dile getiren Demirel, şöyle devam etti:

"Biz de bu kadroyla, bu takımı ne kadar daha ileri taşıyabiliriz, ne kadar daha iyi işler yapabiliriz onu düşüneceğiz. İki üç gündür çok yoğun çalışıyorum, hem ben hem ekibim. Öncesinde de izlediğim kadarıyla fikrim vardı. Transfer dönemlerinde izlediğim, çok takip ettiğim oyuncular var. Elimde sihirli değnek yok. Kadroyu en iyi şekilde değerlendirip ona göre iyi bir oyun sergileyeceğiz. Çünkü puana ihtiyacımız var. İlk maçta da bunu inşallah alarak yolumuza devam edeceğiz. Ondan sonrasında artık sorunları çöze çöze ilerlemeye başlayacağız. Belki skor olarak istenilen yerde olunmadı ama oyuna baktığımda, ben bütün oynadığımız maçları izledim, son dakikada yenilen goller var, son dakikalarda kaçırdığımız goller var, son dakikada kaçırdığımız penaltı var. Aslında şu an 4-5 puan daha toplayabilecek bir takım vardı. İlk 5 haftayı saymıyorum, orada tabii ki transferlerin geç gelmesi etkiledi. Ama transferler geldikten sonra bir ivme gösteren Gençlerbirliği'ni hep beraber izledik. Biz şimdi zaten kadronun genişliğini ve kadrodaki oyuncuların yapısını bildiğimiz için buraya gelirken şunu da düşünerek geldik. Burada çok büyük bir aile var."

Kulübün altyapısına da değinen Demirel, yaklaşık 1500 futbolcu olduğunu vurgulayarak "1500 oyuncu demek, çok büyük bir futbol akademisi demek. Belki Türkiye'nin bir numaralı yeri bu anlamda. Bana göre başarı bir futbolcuya dokunmaktır. Bir futbolcuyu Türk futboluna kazandırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Törenin ardından Demirel'in iki gün önceki doğum günü için pasta kesildi ve Demirel, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

