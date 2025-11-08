07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
2-1
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
2-1
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
5-0
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
2-1
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
1-1
07 Kasım
Pisa-Cremonese
1-0
07 Kasım
Paris FC-Rennes
0-1
07 Kasım
FC Twente-Telstar
0-0
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
1-0
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
1-2
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
2-2
07 Kasım
Estoril-Arouca
3-382'

Volkan Demirel'den Galatasaray için açıklama

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, maçın ardından konuştu.

calendar 07 Kasım 2025 23:48 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 00:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, kazanılan üç puanın "ilaç" gibi geldiğini söyledi.
 
Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Demirel, verdiği direktifleri oyuncuların iyi bir şekilde yerine getirdiğini belirtti.
 
GALATASARAY İÇİN AÇIKLAMA
 
Topla iyi oynayan, ligin üst seviyesinde bulunan bir takımla karşılaştıklarını vurgulayan Demirel, "Oyuncularım ellerinden gelen her şeyi gösterdiler. Oyunun detaylarını planladık. Top bizdeyken üç stoperli konuma geçtik. Top rakipteyken 4-4-2 pozisyonunu aldık. Maçın sonlarına doğru 4-5-1'e döndük. Ne dediysem de harfiyen yapmaya çalıştılar. O yüzden kendimi ifade edebildiğim bir takım olduğu için oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Galibiyet de bizim için çok önemliydi. Biliyorsunuz alt sıralardayız ama bu bize ilaç gibi gelecek. Şimdi bir milli takım arası. Milli takım arasında fiziksel olarak biraz daha yukarı çıkmamız gerekiyor ki oyuncular da bunun farkında. İyi bir kamp süreci geçirip, orada da bir hazırlık maçı oynayacağız. Sonrasında döndüğümüzde Galatasaray maçı bizi bekliyor. İnşallah o maçta daha fiziksel olarak ön plana çıkan bir Gençlerbirliği takımı izleteceğiz." ifadelerini kullandı.
 
"OYNATMAZSAK PARA GİTMİŞ OLACAKTI"
 
Kaleci pozisyonunda değişikliğe gidip Ricardo Velho'ya görev veren Demirel, "Benim için Erhan (Erentürk) çok değerli. Gençlerbirliği için de çok değerli. Ricardo da bence çok değerli bir kaleci. Oynadığı takdirde bence Portekiz Milli Takımı'na kadar gidecek bir oyuncu. Bir sözleşme detayı vardı. Bugün oynatmazsak kulüp adına bir miktar para boşa gitmiş olacaktı. Ben bu miktarı görünce yani sözleşme detayını görünce Velho'yu oynatmak istedim. Zorunda kaldım demiyorum çünkü oynamasını istediğim bir kaleciydi. Nasip bu maçaymış. Bir önceki maçta da bu fikrim vardı ama orada tabii ki Erhan'ın dengelerini korumak istedim. Neticesinde Ricardo oynadı. Bence çok da iyi bir performans sergiledi. Dediğim gibi Portekiz'in önemli kalecilerinden bir tanesi. İnşallah burada oynadıktan sonra da Avrupa Şampiyonası'na gidecektir." değerlendirmesinde bulundu.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
