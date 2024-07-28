Volkan Bayarslan'a şok: Ligde maç yönetemeyecek!

MHK, Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunda görev alacak hakemlerin listesini açıklandı. Listede yer alan Volkan Bayarslan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



TFF'nin açıkladığı listede yer alan Volkan Bayarslan ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. FIFA atletik testini geçemeyen Bayarslan ikinci teste kadar Süper Lig'de görev alamayacak.



BİTİGEN LİSTEYE ALINMADI



Geçen sezonun tartışılan hakemlerinden birisi olan Kayseri bölgesi hakemi Abdülkadir Bitigen hakem listesine alınmamıştı.



TFF'NİN DAHA ÖNCE AÇIKLADIĞI LİSTE



TFF'den yapılan açıklamaya göre bu sezon Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle:



Zorbay Küçük (Adana), Alper Akarsu, Burak Pakkan, Kadir Sağlam (Ankara), Burak Şeker, Murat Erdoğan, Ömer Faruk Turtay (Antalya), Bahattin Şimşek (Aydın), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Arda Kardeşler, Cihan Aydın (Bursa), Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Dorman (Eskişehir), Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, Mehmet Türkmen, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan (İstanbul), Direnç Tosunluoğlu, Emre Kargın, Halil Umut Meler (İzmir), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya).





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