Voleybolda yeni haftanın programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7'nci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 6'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Voleybolda yeni haftanın programı
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01 Kasım 2024 13:41
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7'nci, SMS Grup Efeler Ligi'nde 6'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

2 Kasım Cumartesi:

13.30 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

15.00 Zeren Spor-Sarıyer Belediyesi (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyesi (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)

15.00 Aras Kargo-Bahçelievler Belediyesi (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

18.00 Kuzeyboru-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Aksaray)

19.30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (İBB Cebeci Spor Kompleksi)

3 Kasım Pazar:

14.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyesi Eker (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)

EFELER LİGİ

3 Kasım Pazar:

13.00 Halkbank-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

13.00 Akkuş Belediyespor-Altekma (Akkuş)

14.00 İstanbul Gençlikspor-TÜRŞAD (Şehit Mustafa Özel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cengiz Göllü)

16.00 Arkas Spor-Spor Toto (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

19.30 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel Voleybol)

NOT: Rams Global Cizre Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi temsilcisinin Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

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