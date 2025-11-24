Voleybolda derbi heyecanı!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta heyecanı, salı günü yapılacak maçlarla başlayacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Salı:
14.00 Spor Toto-RAMS Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Gaziantep Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Altekma (Ünye)
16.30 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlik (TVF Ziraat Bankkart)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (İBB Cebeci)
18.00 Gebze Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Gebze)
26 Kasım Çarşamba:
18.00 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
