24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Voleybolda derbi heyecanı!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta heyecanı salı günü başlayacak. Efeler Ligi'nde bu hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak.

calendar 24 Kasım 2025 12:47 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 12:48
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 6. hafta heyecanı, salı günü yapılacak maçlarla başlayacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Salı:

14.00 Spor Toto-RAMS Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Gaziantep Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Altekma (Ünye)

16.30 Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlik (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (İBB Cebeci)

18.00 Gebze Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Gebze)

26 Kasım Çarşamba:

18.00 Fenerbahçe Medicana-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
