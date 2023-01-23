Voleybolda 3 Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

Türkiye'yi Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 25-26 Ocak tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Halkbank, Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta Avrupa'da sahne alacak.



Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maç programı şu şekilde:



CEV Şampiyonlar Ligi:



25 Ocak Çarşamba:



17.30 Halkbank-Hebar Pazardzhik (Bulgaristan)



20.00 Ziraat Bankkart-ACH Volley (Slovenya)



CEV Kupası play-off turu rövanşı:



26 Ocak Perşembe:



22.30 PGE Skra (Polonya)-Galatasaray HDI Sigorta





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