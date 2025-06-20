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Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya, Kanada'yı geçti

Sinan Erdem'de oynanan maçta Brezilya, Kanada'yı set vermeden geçti.

calendar 20 Haziran 2025 21:48 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 21:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya, Kanada'yı geçti
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2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Kanada'yı 3-0 yendi.

Brezilya organizasyonda 5. galibiyetini elde ederken, Kanada ise 5. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye), Nicolas Casado (Arjantin)

Kanada: Pelland, Maglio, Howe, Mitrovic, Thokbuom, Smrek (Georgiadis, Jost, Johnson, Watson, Guezen, Allard, Surinx)

Brezilya: Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Jheovana, Roberta, Kika, Lorena, Helena)

Setler: 20-25, 23-25, 23-25

Süre: 84 dakika


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