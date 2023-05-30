Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde 1.hafta maçları başladı

FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde 1.grup açılış maçında İtalya, Tayland'ı 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde 1.hafta maçları başladı
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30 Mayıs 2023 20:33
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin Kadınlar 1. Grup mücadelesinde ilk hafta müsabakaları, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başladı. Organizasyonun açılış maçında İtalya, Tayland'ı 3-2 yendi.

Günün ikinci mücadelesinde Polonya ile Kanada karşılaşacak.

Türkiye ise organizasyondaki ilk maçında Güney Kore ile yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. "Filenin Sultanları", 1 Haziran Perşembe günü Sırbistan, 3 Haziran Cumartesi günü İtalya ve 4 Haziran Pazar günü de ABD ile karşılaşacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Maamer El Keboub (Cezayir)

İtalya: Degradi, Sylvia Nwakalor, Danesi, Mazzaro, Bosio, Omoruyi (Squarcini, Battistoni, D'Odorico, Adhuoljok)

Tayland: Moksri, Guedpard, Bamrungsuk, Nuekjang, Kokram, Kongyot (Srithong, Sooksod, Janthawisut, Bundasak)

Setler: 24-26, 25-17, 27-29, 30-28, 15-11

Süre: 142 dakika

 

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