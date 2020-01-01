Vogel: "LeBron, 'olağanüstü' bir formda"

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, NBA sezonunun başlaması öncesi, LeBron James'in "olağanüstü" göründüğünü söyledi.



Lakers, NBA bubble'ında uzun bir playoff maratonuna hazırlanırken, ekip dört aylık bir aradan sonra oyuncularını forma sokmaya çalışıyor ve hazır olup olmayacaklarına dair birçok soru ortaya çıkmış durumda.



35 yaşındaki LeBron, buna rağmen NBA'de dominant bir güç olmaya devam ediyor ve birçok kişiye göre kendisi, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun önünde bu sezonun MVP'si olabilir.



Bununla birlikte, Lakers taraftarları James'den daha fazlasını istiyor ve Ekim ayında sezon sona erdiğinde ekibin 17. şampiyonluğunu kazandırmasını umuyor. Medyaya konuşan Vogel'a göre, LeBron'un basketbol formunda olma durumu takımın şampiyonluk hamlesi için çok önemli olacak ve bu alanda hiçbir endişe duyulmuyor gibi görünüyor:



"Olağanüstü bir formda. Formda kalabilmesi, hazır ve dinç olma konusunda bu kadar iyi olması, gerçekten fevkalade. Sanki hiç sezon ertelenmemiş gibi, çok yüksek bir seviyede oynuyor."



Vogel ayrıca, James'in dünyanın en popüler atletlerinden biri olmasına rağmen, takım arkadaşlarına olan etkisinden etkilendiğini de belirtti:



"Çok eğlenceli biri. Onun kadar önemli birinin, içimizden biri olmasından ötürü kendisini takdir etmem lazım. Bence grubumuzu gerçekten seviyor. Hem takım arkadaşları hem de destek personeli, koçlarımız ve ben, onu takdir ediyoruz. Dediğim gibi, onun pozisyonunda birinin, bu takımdaki herhangi bir adam olması mentalitesi takdire şayan."



