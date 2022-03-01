Vogel: "Lakers koçu olunca, böyle söylentiler normal"

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, koltuğunun sallantıda olduğuna ilişkin iddialardan etkilenmediğini söyledi.



Vogel, buna benzer söylentilerin Lakers'ın koçu olmakla birlikte gelen şeyler olduğunu açıkladı:



"Bu işte ve bu ekiple, çok üst bir düzeyde kazanmıyorsanız bu tür söylentiler de elbet olacaktır. Bunlara kulak asmamakta oldukça iyiyim. Yaptığımız iş konusunda kendimi rahat hissediyorum ve açıkçası yakın zamanda sonuçları göreceğimize de inancımız tam. Ancak yeni bir grupla, 82 maçlık bir sezon boyunca elbette bazı kötü geceler de geçireceksiniz."



Lakers'ın yönetimi ile bağları olan birkaç haber kaynağı, Vogel'ın işinin, yeniden yapılandırılan kadrosunun sezona 22-22 başlamasından sonra ciddi tehlikede olduğunu bildirmişti. Los Angeles'ın geçtiğimiz Cumartesi Denver'a karşı 37 sayılık yenilgiye Pazartesi günü Utah Jazz karşısında yüksek skorlu etkileyici bir galibiyetle karşılık vermemiş olması halinde, Vogel'ın gönderilmeye yakın olduğu iddia edilmişti.



"LAKERS'IN KOÇU OLUNCA, NORMAL..."



Vogel, Lakers yöneticileriyle Denver'a kaybettikten sonra ve Utah galibiyetinin ardından, tıpkı her maçtan sonra yaptığı gibi bir araya geldiğini belirtti:



"Kendimi kuşatma altında hissetmiyorum. İşimi yapmak zor değil. Elimdeki göreve oldukça odaklıyım, hep de öyleydim. Söylentilerin adil olup olmadığı gerçekten bana bağlı değil. Lakers'ın koçu olmak gibi bir işte, bunlar normal şeyler.



Beklentilerimiz yüksek. Taraftar kitlemiz takımı gerçek anlamda umursuyor. Burası büyük bir pazar. Doğrusu başka türlü olmasını da istemezdim. İnsanların bu şekilde ilgilenmesi ve en iyisini istemesi, benim de arzu ettiğim bir şey. Kendimize yüklediğimiz vazife bu şekilde."



Lakers, Batı Konferansı'nda 22-23'lük derecesi ile 8. sırada bulunuyor.



