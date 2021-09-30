Hatalar yapıldığını söyleyen Portekizli teknik adam, "Böyle bir mağlubiyeti açıklamak zor. Normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Onlar ilk hatayı cezalandırdı. Basit top kayıpları yaptık. Merkezde kalabalıktılar, boşluk bulamadık. İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar bulduk. Kalbimizle oynadık ama bir kontratakla ikinci golü buldular. Sonrası zordu. İkinci gol bizim organizasyonumuzu bozdu. Denedik ama zayıf bir deneme oldu sonrasında. Boşluklar verip üçüncü golü yedik. Zor bir maçtı. Bu 3 puanı telafi etmemiz lazım. Önümüzde pazar günü bir maç daha var. O maça hazır olmamız lazım." dedi.



Pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Pereira, "Birçok pozisyon üretip atamadık. Onlar her geldiklerinde attılar. Bu seviyelerde basit hatalar yapmamak, ilk golü yememek gerekir. Anahtar budur. Onlar ilk golü attılar. Biz daha sonra iyi oynadık ve biz iyi oynarken ikinci golü attılar. O an maç bizim için bitti." ifadelerini kullandı.



"YAPMAMAMIZ GEREKEN BASİT HATALAR"



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, zor bir gece geçirdiklerini belirtti.



Maça dominant başladıklarını ve boşluklar bulduklarını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "Bu seviyede hata yapınca, bedelini golle ödüyorsunuz. İlk hatamızda golü attılar. Bu da onlara maçın devamında rahatlık verdi. Organize bir şekilde devam edemedik. Merkezde çok kompakt oynadılar ve orada top kaybedince çok hızlı atak yapıyorlardı. Yapmamamız gereken çok basit pas hataları yaptık. Bazı pozisyonlar ürettik. İkinci yarıda boşluk bulduk ama değerlendiremedik. Onlar da hızlı ataklarla çok iyi şekilde geldiler. İkinci golü attılar ve biz bu andan sonra dengemizi kaybettik." ifadelerini kullandı.



"TAKIM RUHUNU KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Atmosferin de etkisiyle duygusal oynadıklarını dile getiren Pereira, şöyle devam etti:



"İkinci golü yemek takım ruhumuzu ve taktiksel dengemizi kaybettirdi. Bu seviyede böyle bir takıma karşı oynuyorsanız, boşluk verirseniz atarlar. Üçüncü golü de böyle attılar. Daha çok boşluk verseydik daha çok atarlardı. Bizim için zor bir sonuç ama bugün 3 puan kaybettik. Deplasmanda bunu telafi etmeliyiz. Pazar günü taraftarımıza hak ettiği 3 puanı vermemiz gerekiyor. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu takımın geleceğine inanıyorum çünkü kalitesi ve karakteri var. Takım ruhunu korumaya çalışıyoruz. Oyuncularım duygularıyla oynadı, akıllarıyla değil. Rakibimiz bu seviyelerde tecrübeli bir takım. Biz henüz tecrübe ediniyoruz, hata yapıyor ve bu hataları düzeltmek istiyoruz. Olgunlaşmak istiyoruz. Biz taktiksel olgunluğumuzu geliştirmeye çalışacağız. Oyunu nasıl kontrol etmemiz gerektiğini daha iyi öğreneceğiz."



"RAKİBİMİZ YILAN GİBİYDİ"



Pereira, Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir müsabakalarından sonra bugün de geriye düştüğü maçı çeviremediğinin hatırlatılması üzerine, "Bugünkü maç Başakşehir ve Sivas'tan farklıydı. Bugün denedik. Rakibimiz benzetmek gerekirse, yılan gibiydi. İstediklerini alana kadar beklediler. Biz takım ruhuyla başladık, problem yarattık ama ilk hatamızda geldiler ve istediklerini aldılar." yanıtını verdi.





Teknik Direktörü'a 3-0 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.