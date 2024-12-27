Vitor Pereira: 'Artık benim zamanım geldi'

Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Molineux Stadyumu'nda oynanan maçı Wolverhampton 2-0'lık skorla kazandı.



Portekizli çalıştırıcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"BU HARİKA BİR DUYGU"



Mücadeleyi değerlendiren Pereira, "Takım ruhundan dolayı bu harika bir duygu. Oyuncuların birlikte acı çektiğini görebiliyoruz. Koşmaya, savaşmaya, her top için mücadele etmeye hazırlar . İkili mücadeleleri kazanmak için kendilerine güvendiklerini hissediyorum, benim için en önemlisi bu. Taraftarların enerjisini hissediyorum ve buradaki atmosfer çok özel. İçeride çok mutluyum." dedi.



"İLK GÜNDEN ADIMI SÖYLEMEYE BAŞLADILAR"



Molineux'deki ilk deneyimi üzerine konuşan deneyimli hoca, "Taraftarlar ve koç arasındaki kimyanın oluşması zaman alıyor. Bu benim için sürpriz oldu çünkü ilk günden beri benim adımı söylemeye başladılar. Bu çok özel bir şey. Enerji onlardan geldi. Onlar için savaşmak için iyi bir enerji. Bu çok güzel." ifadelerini kullandı.



"ARTIK BENİM ZAMANIM GELDİ"



Premier Lig'e gelmek için çok çalıştığını belirten Portekizli, "Televizyondaki kanepede Boxing Day'i izlerdim. Bir şey istediğimde asla odağımı kaybetmem. Çalıştım, çalıştım, çalıştım ve bugün Premier Lig'deyim. Bir gün burada yarışacağımı ve çalışmalarımı göstereceğimi biliyordum. Artık benim zamanım geldi." açıklaması da yaptı.



