Vitor Hugo: 'Ayrılmak istedim, izin vermedi'

Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo, Basel maçı öncesi basın toplantısında konuştu.



Vitor Hugo yaptığı açıklamada, "Geçen hafta oynadığımız maç duygusal anlamda oynaması zor bir maç olmuştu. Depremden etkilenenlerin varlığını biliyorduk, onları mutlu edebilmek adına oynadık ve kolay değildi ama iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Rakip takım taraftarının bile bizim stadımızda bize destek verdiğini gördük. Beni de şaşırtacak biçimde bütün takım taraftarın bizi desteklediğini görmek etkileyiciydi. Yarın ki maça iyi bir başlangıç yapmayı ummuyoruz. İlk maç yaptığımız gibi maçı domine ederek iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünüyorum." dedi.



Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini ancak Abdullah Avcı'nın izin vermediğini söyleyen Hugo, "Birlikte oynadığımızda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tanrıya şükürler olsun demek istiyorum. Trabzonspor'a gelerek çok şeyi değiştirme fırsatı buldum. Abdullah Avcı'ya da teşekkür etmek istiyorum. Şampiyon olduğumuz senenin başında takımdan ayrılmak istemiştim ama hocam benimle yaptığı konuşmada, 'Vitor sana güveniyorum. Şampiyon olacağız, burada kalmalısın, sorunlarını çözeceğiz' demişti. İkimizde inandık ve sonrasında başarılar geldi." dedi. Abdullah Avcı ise "Çocuklarının eğitimiyle ilgili sorunu vardı. Seni göndererek 6 ay kaybedemem dedim. Seninle şampiyon olacağız dedim. Onu da hallettik ve aynı sezon şampiyonluğa ulaştık." ifadelerini kullandı.



Vitor ayrıca, "Avrupa arenasında olabilmek çok önemli. Bu yıl hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem Avrupa Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde oynama fırsatı bulduk. Gidebildiğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Ligde belki istediğimiz sonuçları alamadık ama maç maç değerlendirme yaparak daha iyi sonuçlar alabiliriz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.





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