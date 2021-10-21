Vitinho: 'Lucescu'nun 76 yaşında olduğuna inanmadım'

Dinamo Kiev'in transfer döneminde Paranaense'den kadrosuna kattığı Vitinho, Ukrayna ekibi tercih etme nedenlerini anlattı ve teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili konuştu.
Transfer döneminde Bordeaux'a da gidebileceğini söyleyen Vitinho, "Finansal problemleri olduğu için Bordeaux'a gitmedim. Ukrayna'ya transfer olmadan önce burası hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim. Burada oynayan Brezilyalı futbolcularla konuştuğumda ülkenin ve insanların çok iyi olduğunu söylediler. Buraya geldiğim için memnunum" dedi.
Teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Lucescu ile çalışan arkadaşlarım bana Dinamo Kiev'e transfer olmamı tavsiye etti. Onun, Brezilyalı futbolcuları çok sevdiğini söylediler. 76 yaşında olduğunu söylediklerinde ise buna inanmadım. Antrenmanlarda koşuyor ve bize çevikliğini gösteriyor, enerjisi çok yüksek birisi" şeklinde görüşlerini aktardı.
Transfer döneminde Bordeaux'a da gidebileceğini söyleyen Vitinho, "Finansal problemleri olduğu için Bordeaux'a gitmedim. Ukrayna'ya transfer olmadan önce burası hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim. Burada oynayan Brezilyalı futbolcularla konuştuğumda ülkenin ve insanların çok iyi olduğunu söylediler. Buraya geldiğim için memnunum" dedi.
Teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Lucescu ile çalışan arkadaşlarım bana Dinamo Kiev'e transfer olmamı tavsiye etti. Onun, Brezilyalı futbolcuları çok sevdiğini söylediler. 76 yaşında olduğunu söylediklerinde ise buna inanmadım. Antrenmanlarda koşuyor ve bize çevikliğini gösteriyor, enerjisi çok yüksek birisi" şeklinde görüşlerini aktardı.