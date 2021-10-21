Vitinho: 'Lucescu'nun 76 yaşında olduğuna inanmadım'

'in transfer döneminde'den kadrosuna kattığı, Ukrayna ekibi tercih etme nedenlerini anlattı ve teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili konuştu.Transfer döneminde'a da gidebileceğini söyleyen Vitinho, "Finansal problemleri olduğu için Bordeaux'a gitmedim. Ukrayna'ya transfer olmadan önce burası hakkında çok fazla bilgi sahibi değildim. Burada oynayan Brezilyalı futbolcularla konuştuğumda ülkenin ve insanların çok iyi olduğunu söylediler. Buraya geldiğim için memnunum" dedi.Teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu,şeklinde görüşlerini aktardı.