Vincenzo Montella'nın favorisi: Barış Alper Yılmaz

Dünya Kupası elemelerinde 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan karşısına çıkacak A Milli Takımımız, rakibinden 1 puan aldığı takdirde play-off'u cebine koyacak.



Kritik maçta kadrosunu büyük ölçüde belirleyen teknik direktör Vincenzo Montella, sakatlığı nedeniyle olmayan Yunus Akgün'ün yerine sağ kanatta kimi oynatacağı konusunda kararsız.



MONTELLA'NIN 3 SEÇENEĞİ

İtalyan hocanın bu bölge için önünde 3 seçenek var:...Montella'nın ilk tercihinin Barış Alper Yılmaz olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da formsuz bir grafik çizse de güçlü fiziği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle öne çıkıyor.Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasına rağmen kadroya alınan İrfan Can ve Oğuz Aydın'ın ise hamle olarak kenarda tutulacağı belirtildi.