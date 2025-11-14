14 Kasım
Vincenzo Montella'nın favorisi: Barış Alper Yılmaz

Vincenzo Montella, sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün yokluğunda sağ kanatta Barış Alper Yılmaz'ı düşünüyor.

14 Kasım 2025 08:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası elemelerinde 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan karşısına çıkacak A Milli Takımımız, rakibinden 1 puan aldığı takdirde play-off'u cebine koyacak. 

Kritik maçta kadrosunu büyük ölçüde belirleyen teknik direktör Vincenzo Montella, sakatlığı nedeniyle olmayan Yunus Akgün'ün yerine sağ kanatta kimi oynatacağı konusunda kararsız.

MONTELLA'NIN 3 SEÇENEĞİ



İtalyan hocanın bu bölge için önünde 3 seçenek var: Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın...

İLK TERCİHİ BARIŞ ALPER YILMAZ

Montella'nın ilk tercihinin Barış Alper Yılmaz olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da formsuz bir grafik çizse de güçlü fiziği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasına rağmen kadroya alınan İrfan Can ve Oğuz Aydın'ın ise hamle olarak kenarda tutulacağı belirtildi. 

