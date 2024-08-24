Viktör Gyökeres hat-trick yaptı, Sporting 5-0 kazandı!

Portekiz Premier Lig'in 3. haftasında Sporting, deplasmanda Farense'yi 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Viktör Gyökeres hat-trick yaptı, Sporting 5-0 kazandı!
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24 Ağustos 2024 00:17
Portekiz Premier Lig'in 3. haftasında Sporting, deplasmanda Farense ile karşı karşıya geldi. 

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 27. 41. (penaltıdan) ve 66. dakikalarda Viktör Gyökeres, 69. dakikada Lucas Africo (kendi kalesine) ve 85. dakikada Marcus Edwards kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçını da kazanan Sporting, 9 puana ulaştı. Ligde 3 maçını da kaybeden Farense ise hala hanesine puan yazdıramadı. 

Ligde bir sonraki hafta Sporting, Porto'yu konuk edecek. Farense ise deplasmanda Nacional ile karşı karşıya gelecek.
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