09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Victor Osimhen için tarihi gün

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Monaco filelerini bir kez bile sarsarsa Shabani Nonda ve Milan Baros'u sollayacak.

calendar 09 Aralık 2025 08:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen için tarihi gün
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor...

Sarı-Kırmızılılar bu sezon Victor Osimhen'in sahada olduğu 3 Şampiyonlar Ligi maçını da kazanırken, Nijeryalı forvet sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'a 6 gol atmıştı.

Osimhen'in sakatlığı nedeniyle kaçırdığı Frankfurt ve US Gilloise maçlarını kaybeden sarı-kırmızılılar, Monaco deplasmanında yıldız oyuncuya güveniyor.

Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta 12 gole imzasını koyan Osimhen, 1 kez daha ağları sarsması halinde 12'şer gollü Shabani Nonda ve Milan Baros'u sollayarak kulüp tarihine geçecek.


KUPA 1'DE 7. KEZ RAKİP OLACAK

İki takım, Kupa 1 tarihinde 6 kez rakip oldu. 3 maçı Monaco kazanırken temsilcimiz ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

AMAN DİKKAT

Frankfurt ve US Gilloise maçlarında sarı kart gören Okan Buruk, Monaco deplasmanında sarı görmesi halinde Atletico Madrid sınavında cezalı duruma düşecek.

ÖZBEK DE FRANSA'YA UÇTU!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu sezon ilk deplasmanına gitti. Özbek dün takımla birlikte Fransa'ya uçtu. Sarıkırmızılı yönetim, Monaco'da düzenlenen Galatasaray Gecesi'ne katıldı. 

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
