Victor Nelsson: 'Sonunda amacımıza ulaştık'

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne karşı kazanarak sezonu şampiyon tamamladığı maçın ardından Victor Nelsson konuştu.
Victor Nelsson yaptığı açıklamada, "Bütün yıl çalıştık, sonunda amacımıza ulaştık." dedi.
Ayrıca, "Çok mutluyum. Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz maçı unutamıyorum, en iyi maçımızdı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Danimarkalı stoper "Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi var. Seneye yine şampiyon olmak hedefimiz. Ancak şu an kutlama zamanı." açıklamasını yaptı.
Victor Nelsson yaptığı açıklamada, "Bütün yıl çalıştık, sonunda amacımıza ulaştık." dedi.
Ayrıca, "Çok mutluyum. Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz maçı unutamıyorum, en iyi maçımızdı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Danimarkalı stoper "Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi var. Seneye yine şampiyon olmak hedefimiz. Ancak şu an kutlama zamanı." açıklamasını yaptı.