Victor Nelsson: "Sonunda amacımıza ulaştık"

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne karşı kazanarak sezonu şampiyon tamamladığı maçın ardından Victor Nelsson, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson: 'Sonunda amacımıza ulaştık'
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30 Mayıs 2023 22:18
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 23:46
Galatasaray'ın Ankaragücü'ne karşı kazanarak sezonu şampiyon tamamladığı maçın ardından Victor Nelsson konuştu.

Victor Nelsson yaptığı açıklamada, "Bütün yıl çalıştık, sonunda amacımıza ulaştık." dedi.

Ayrıca, "Çok mutluyum. Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz maçı unutamıyorum, en iyi maçımızdı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Danimarkalı stoper "Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi var. Seneye yine şampiyon olmak hedefimiz. Ancak şu an kutlama zamanı." açıklamasını yaptı.

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