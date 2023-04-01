Victor Nelsson: "Akintola ve Onyekuru'ya önlem aldık"

Galatasaraylı Victor Nelsson, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Nelsson: 'Akintola ve Onyekuru'ya önlem aldık'
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01 Nisan 2023 23:07
Galatasaraylı Victor Nelsson, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Nelsson "Adana Demirspor iyi bir takım, bizi zorladılar. Fredrik Midtsjö çok iyi bir attık ve sonra ikiyi bulduk. Önemli bir galibiyet, mutluyuz." dedi.

Danimarkalı savunma oyuncusu ayrıca "Akintola ve Onyekuru hızlı oyuncular, onlara göre pozisyon almaya çalıştık. Bizi gerçekten zorladılar." açıklamasını yaptı.

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