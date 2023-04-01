Galatasaraylı Victor Nelsson, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyeti değerlendiren Nelsson "Adana Demirspor iyi bir takım, bizi zorladılar. Fredrik Midtsjö çok iyi bir attık ve sonra ikiyi bulduk. Önemli bir galibiyet, mutluyuz." dedi.



Danimarkalı savunma oyuncusu ayrıca "Akintola ve Onyekuru hızlı oyuncular, onlara göre pozisyon almaya çalıştık. Bizi gerçekten zorladılar." açıklamasını yaptı.





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