Veteran Hentbol Turnuvası İzmir'de başladı

Türkiye Hentbol Federasyonu Veteran Hentbol Kurulu tarafından düzenlenen Veteran Hentbol Turnuvası, İzmir'in Urla ilçesinde başladı.



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne ait spor salonunda 26 Haziran'a kadar sürecek turnuvada 8 erkek ve 6 kadın hentbol takımı mücadele edecek. Organizasyonda maçlar, kadınlar ve erkeklerde 35–45 yaş ile 45 yaş üstü olmak üzere ikişer kategoride oynanacak.



Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, müsabakalar öncesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'ya Türk hentboluna katkılarından dolayı hentbol topu hediye etti.



Turnuvanın açılış maçı ise Kaymakcı ile Kılıç'ın da yer aldığı Türkiye Hentbol Federasyonu Karması ve Veteranlar Karması arasında gerçekleşti. Kaymakcı, müsabakada 4 gol attı.



Kaymakcı, AA muhabirine, hentbolun Türkiye'ye yakışan bir halk sporu olduğunu söyledi.



Türkiye'nin onlarca takımı ve binlerce oyuncusuyla önemli bir hentbol ülkesi olduğunu vurgulayan Kaymakcı, bu branşın tüm yaş gruplarına uygun olduğunu göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi.



Türkiye'de bir veteran hentbol kurulu oluşturulduğunu hatırlatan Kaymakcı, "Diğer Avrupa ülkelerinde yürüyüş hentbolu var. Daha ileri yaşlardaki insanlar için yürümeye dayalı, kuralları biraz daha esnek bir hentbol. Bu hentbolu Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Böylelikle her yaşa uygun hentbol zemini hazırlayabiliriz. Ülkemiz umarız hentbolda da bir Avrupa ve dünya markası olacak." diye konuştu.









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