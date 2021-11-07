Venezia'dan müthiş dönüş! Mourinho'ya şok...

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Roma, deplasmanda Venezia ile karşı karşıya geldi.Pier Luigi Penzo Stadyumu'nda oynanan mücadelede Venezia 3-2 galip geldi.



Karşılaşmada ilk golü 3. dakikada Venezialı Mattia Caldara kaydetti. Roma'nın golleri ise 43. dakikada Eldor Shomurodov ve 45+2. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.



İlk yarısını Roma'nın 2-1 önde kapattığı maçta Venezia, 65. dakikada kazandığı penaltıyı Mattia Aramu ile gole çevirdi ve skoru eşitledi.



74. dakikada ise Venezialı David Okereke takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Bu sonucun ardından puanını 19 puanda kalan Roma, 5. sırada yer aldı. Aldığı galibiyet ile birlikte puanını 12'ye yükselten Venezia ise 14. sıraya yerleşti.



Ligin 13. haftasında Roma deplasmanda Genoa ile karşılaşacak. Venezia ise Bologna'ya konuk olacak.









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