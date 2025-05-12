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Venezia'dan çok kritik galibiyet!

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Venezia, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Bu sezon 5. galibiyetini alan ev sahibi ekip, kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

calendar 12 Mayıs 2025 22:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Venezia'dan çok kritik galibiyet!
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İtalya Serie A'nın 36. hafta karşılaşmasında Venezia, Fiorentina'yı konuk etti.

Pier Luigi Penzo Stadyumu'nda oynanan ve 3 golün çıktığı mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Venezia'ya galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Fali Cande ve 68'de Gaetano Oristanio'dan geldi. Konuk takımın tek golü ise Rolando Mandragora'dan geldi.

Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Venezia, 29 puanla küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı. Üst üste 2 maçını kaybeden Fiorentina ise 59 puanda kaldı.

Ligin 37. haftasında Venezia deplasmanda Cagliari'ye konuk olacak. Fiorentina ise sahasında Bologna'yı ağırlayacak.

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