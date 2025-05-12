İtalya Serie A'nın 36. hafta karşılaşmasında Venezia, Fiorentina'yı konuk etti.



Pier Luigi Penzo Stadyumu'nda oynanan ve 3 golün çıktığı mücadele, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Venezia'ya galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Fali Cande ve 68'de Gaetano Oristanio'dan geldi. Konuk takımın tek golü ise Rolando Mandragora'dan geldi.



Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Venezia, 29 puanla küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı. Üst üste 2 maçını kaybeden Fiorentina ise 59 puanda kaldı.



Ligin 37. haftasında Venezia deplasmanda Cagliari'ye konuk olacak. Fiorentina ise sahasında Bologna'yı ağırlayacak.



