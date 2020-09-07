Vedat Muriqi İtalya biletini aldı! İşte tarihi...

Fenerbahçe'den ayrılmak için gün sayan Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi sonuçlandı. Fenerbahçe, 26 yaşındaki golcü için bonuslar dahil 20 milyon 350 bin Euro alacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Vedat Muriqi İtalya biletini aldı! İşte tarihi...
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07 Eylül 2020 18:26
Fenerbahçe'de sergilediği performansla kısa sürede Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriqi'nin, İtalya devi Lazio'ya transferi tamamlandı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu'nun aldığı bilgilere göre; Lazio, Muriqi transferi için Fenerbahçe'ye toplamda 20 milyon 350 bin euro ödeyecek.

Bonservis bedeli için 17,5 milyon euro+ bonuslar şeklinde, toplamda 20 milyon 350 bin euro ödenecek. Yapılan anlaşmanın bonuslarında ise, Lazio'nun 5 yıl içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 1 milyon euro, grup aşamasına kalması halinde 1 milyon euro ücret yer alıyor..

Öte yandan Vedat Muriqi'nin Avrupa'da bir kulübe transferi halinde yetiştirme bedeli olarak ödenmesi gereken 850 bin euro tutarındaki ücreti de Lazio karşılayacak.

Geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euro bonservisle transfer edilen Muriqi için, Karadeniz ekibi de bonservis gelirinden yüzde 15 pay alacak. Bu tutar ise Fenerbahçe tarafından ödenecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İTALYA'DA!

Uzun süredir transferin sonuçlanmasını bekleyen Muriqi'nin Çarşamba günü İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.





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