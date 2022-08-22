Mamak Belediyesi'ne ait basketbol ve hentbol takımları, 2022-2023 sezonundan itibaren MKE Ankaragücü çatısı altında liglerde mücadele edecek. Mamak Belediyesi bünyesindeki basketbol ve hentbol kulüplerinin MKE Ankaragücü'ne devrine ilişkin lansman, Eryaman Stadı'nda yapıldı.



"AMATÖR BRANŞLARDA İHMAL SÖZ KONUSU"



MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yaptığı konuşmada, Ankaragücü'nün bir asrı devirmiş önemli bir kulüp olduğuna işaret ederek, "Kulübümüzün genelde futbol takımıyla öne çıkmış bir yapısı var. Ama sporun çok branşları var. Maalesef bugüne kadar amatör branşlarla ilgili konularda ihmal söz konusu." dedi.



DİĞER SPOR BRANŞLARINA DİKKATİ ÇEKTİ



"Ankaragücü önemli bir markadır." diyen Koca, sarı-lacivertli kulübün bünyesine basketbol ve hentbol branşları da eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Koca, futbol dışında güreş, boks, badminton, halter ve masa tenisinde faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Bu sözleşme ile Mamak Belediyesi'ne ait basketbol ve hentbol takımları artık Ankaragücü kurumsal yapısı içinde yerini alacak. Bir yıl MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi olarak sahalara çıkacağız. Bir yıldan sonra ise Ankaragücü ismiyle spor camiasının önünde yer alacağız. Ankaragücü armasını yukarılara taşımak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Maalesef bizde kültür olarak bütün kurumlar kişilere endeksli ilerliyor. Kurumsallaşma kültürü bizim coğrafyamızda çok zayıf. Ankaragücü'nü tüm branşlarında bütün birimleriyle kurumsal yapıya dönüştürmek en büyük başarıdır."



"ANKARAGÜCÜ HAK ETTİĞİ YERE GELECEKTİR"



Futbolda altyapıyı güçlendirmek için yoğuna çaba sarf ettiklerine değinen Koca, "Türkiye'nin altyapısı konusunda en uzman ekiplerini Ankaragücü altyapısına kazandırdık. Özellikle büyük ilçelerde Ankaragücü altyapısına destek verecek tesisler istiyoruz. Birçok belediye başkanımız bu anlamda destek olacağını söyledi. Bunu Mamak'ta da özellikle bekliyoruz. En az 1 büyük, 3-4 küçük sahanın yer alacağı tesis yapılmasını özellikle rica ediyoruz. Sizin huzurunuzda başkanımızdan da bu sözü onaylayarak almış olduk. İnşallah Ankaragücü bütün kurumsal yapıları, branşlarıyla hak ettiği yere gelecektir." ifadelerini kullandı.



MURAT KÖSE: "GÜZEL BİR HEDİYE VERMEK İÇİN BURADAYIZ"



Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirterek, "Futbolda yeniden Süper Lig'e çıkan Ankaragücümüze biz de Mamak Belediyesi olarak güzel bir hediye vermek için buradayız." dedi.



Ankaragücü'ne her zaman destek verdiklerini vurgulayan Köse, "Türkiye Basketbol Birinci Ligi'nde yer alan Mamak Belediyesi ve Türkiye Hentbol Süper Ligi'ndeki Mamak Belediyesi takımlarımızı hiçbir ücret almaksızın Ankaragücümüze devrediyoruz. Bu devirle bir yıl boyunca takımlarımızın isimleri MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi Hentbol Kulübü ve MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü olacak. Basketbol takımımızın da Ankaragücü ile Süper Lige çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.





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