Vatandaşların hizmetinde olan tesisler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan kendilerine ait tesisleri paylaştı.Depremzedelerin kullanımına açılan 10 ildeki tesis ve salonlar şöyle:Merkez Spor SalonuTOKİ Spor SalonuMerkez Cimnastik Spor SalonuKırıkhan Gençlik MerkeziReyhanlı Gençlik Merkeziİskenderun Gençlik MerkeziAltınözü Gençlik MerkeziBayat Spor Salonuİskenderun Spor SalonuDörtyol Spor SalonuKırıkhan Spor SalonuReyhanlı Spor SalonuAltınözü Spor SalonuŞehit Kamil:Olimpik Yüzme HavuzuGazikent Spor SalonuÇok Amaçlı Spor SalonuAktoprak Futbol SahasıŞahinbey:Şahinbey Spor SalonuKalyoncu Spor SalonuSeyri Antep Gençlik KampıIslahiye:Islahiye Gençlik MerkeziAtatürk StadıOğuzeli:Oğuzeli Spor SalonuNizip:Nizip Gençlik MerkeziNizip StadıNizip Spor SalonuYavuzeli:Yavuzeli Spor SalonuAraban:Araban Spor SalonuAraban Gençlik MerkeziHaliliye:11 Nisan Kapalı Spor Salonuİpekyol Gençlik MerkeziAhmet Yesevi SalonuHacer Ana Kız Yurdu11 Nisan Tam Olimpik Yüzme HavuzuBahçelievler Gençlik MerkeziHarran Yurdu A BlokHarran Yurdu B BlokŞanlıurfa YurduBirecik:Birecik Spor SalonuKaraköprü:Karaköprü Gençlik MerkeziKaraköprü Kapalı Spor SalonuEyyübiye:Yenice Kapalı Spor SalonuAkçakale:Akçakale Spor SalonuAkçakale Gençlik MerkeziHarran:Harran Spor SalonuCeylanpınar:Ceylanpınar Spor SalonuCeylanpınar Gençlik MerkeziViranşehir:Viranşehir Gençlik MerkeziSiverek:Siverek Spor SalonuSiverek Gençlik MerkeziHalfeti:Halfeti Spor SalonuHilvan:Hilvan Spor SalonuHilvan Gençlik MerkeziSuruç:Suruç Spor SalonuSuruç Gençlik MerkeziBozova:Bozova Gençlik MerkeziKilis Kız YurduKilis Gençlik MerkeziYüzme HavuzuÇok Amaçlı SalonBeşevler 2500 Kişilik Spor SalonuBilali Habeşi Erkek YurduSöğütlüdere Semt Sahası7 Aralık Semt SahasıSarıçam:Kat'ül Amare YurduYeni Adana StadyumuAsım Savaş Spor SalonuÇukurova YurduToroslar YurduYüreğir:Yüreğir Kamp Eğitim MerkeziSerinevler Spor SalonuYüreğir Gençlik Merkeziİsmet Atlı Güreş Eğitim MerkeziTOHM BinasıSeyhan:Nihat Geven Spor SalonuMenderes Spor SalonuAtatürk Yüzme HavuzuÇukurova:Adana Gençlik MerkeziÇukurova Atletizm PistiCeyhan:Ceyhan Spor SalonuKozan:Kozan YurduHalid Bin Velid Erkek Yurdu MüdürlüğüSüleyman Bin Halid Kız Yurdu MüdürlüğüSelahattin Eyyubi Kız Yurdu MüdürlüğüKayapınar Şehit Halit Gülser Spor KompleksiDiyarbakır StadyumuKöşkler Spor KompleksiBağlar Gençlik MerkeziÇınar Spor SalonuGenç OfisSilvan Spor SalonuLice Spor SalonuErgani Spor SalonuYenişehir Seyrantepe Spor SalonuÇermik Spor SalonuYenişehir Sur Gençlik MerkeziYeşilyurt:Merkez Spor SalonuÇok Amaçlı Spor SalonuOlimpik Kapalı Yüzme HavuzuBeydağı Gençlik MerkeziBattalgazi:Fırat Gençlik MerkeziCimnastik SalonuHanımın Çiftliği Gençlik MerkeziEşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurduİlhan Akıncı Erkek Öğrenci YurduBattalgazi Kız Öğrenci YurduOsmaniye Kız YurduKayıboyu Kız YurduKaracaoğlan Erkek YurduKadirli Karma Yurt MüdürlüğüOsmaniye Gençlik MerkeziOsmaniye Tosyalı Spor SalonuOsmaniye Çok Amaçlı Spor SalonuOsmaniye Olimpik HavuzOsmaniye İl Müdürlüğü Ana BinaKadirli Spor SalonuKadirli Gençlik MerkeziDüziçi Spor Salonu ve Gençlik MerkeziBahçe Spor SalonuOKÜ Genç Ofis ve Otağ ÇadırıCevdetiye Spor Eğitim MerkeziOsmaniye Bocce Spor SalonuKadirli Aslantaş Gençlik KampıYenimahalle Spor SalonuÇok Amaçlı Spor SalonuBesni İlçe Spor SalonuKahta İlçe StadıAtatürk Spor SalonuGazi Spor SalonuSincik Spor SalonuAdıyaman Üniversitesi Genç OfisAdıyaman Atatürk Stadyumu Tribün Altı Antrenman SalonlarıMerkez Spor SalonuBatıpark Spor Salonu12 Şubat StadıDoğukent Futbol SahasıTrap-Skeet Atış Poligonu12 Şubat Çim Hokey SahasıElbistan Gençlik MerkeziElbistan Spor SalonuAfşin StadıTürkoğlu StadıAndırın Spor SalonuEkinözü Stadı