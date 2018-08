''VAR Türk futbolunda bir devrim''

Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2018-2019 Sezonu Yaz Semineri kapsamında, futbol oyun kuralları ve bu sezon uygulanmaya başlanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapıldı.Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, hakemlere VAR sistemi ve sistemde dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında bilgi verildi.Video Yardımcı Hakem sistemiyle ilgili sunum yapan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, VAR'ın uygulanmaya konulan ülkelerde pozitif etkilerini gördüklerini söyledi.Dünya Kupası'nda 64 müsabakanın oynandığını, 455 sessiz kontrol yapıldığını aktaran Namoğlu, "Dünya Kupası'nda VAR yokken hakemler yüzde 95,06 başarı sağladı, VAR devreye girdiği için bu oran yüzde 99,35'e çıktı. Toplamda 18 verilen karar değiştirildi, ayrıca Moskova'da 29 penaltı verildi, penaltıların 9'unu VAR hakemleri verdi, bir önceki Dünya Kupası'nda Brezilya'da 12 penaltı verilmişti, yani bu, Moskova'da penaltı oranının arttığını göstermektedir." diye konuştu.Namoğlu, İtalya'da uygulanan VAR sistemi sayesinde ise faullerde bir önceki yıla göre yüzde 8,8 azalma meydana geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Sarı kartlarda bir önceki yıla göre yüzde 14,7 azalma, kırmızı kartlarda yüzde 6,4, penaltılarda yüzde 4,3 artış meydana geldi. Aldatmalarda yüzde 43 azalma meydana geldi. Maçta kaybolan süre olmadığını, oynanan sürenin de bir önceki yıla göre 48 saniye daha fazla olduğu gerçeği var. Bu bakımdan VAR'ın uygulanmaya konulan ülkelerde pozitif etkileri olduğunu görüyoruz. Temennimiz, gelecek yıl sonunda pozitif rakamlarla kamuoyunun önüne çıkabilmemiz. Bu konuda hakem arkadaşlar sürekli eğitiliyor, onlara devamlı aktarılıyor. Standarda doğru gidebildiğimiz takdirde birtakım dalgalandırmaları ortadan kaldıracağız. VAR'la beraber 2018-2019 yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum."TFF Başkanvekili Ali Dürüst, MHK Sapanca kampının yeni sezon için hayırlara vesile olmasını temenni etti.Seminerin hakemlere büyük katkı sağlayacağını ve başarılı bir sezon geçireceklerine inandığını aktaran Dürüst, "TFF olarak hakemlerin performansını en yükseğe çıkarmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sizlere güvenimiz tam. Başkanımız Yıldırım Demirören ve yönetim kurulumuzla tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu dönemde Avrupa'nın birçok önemli ligiyle beraber VAR sistemine geçtik. VAR'ın en önemli unsuru siz hakemlerimizin rahatlatması olacaktır. Türk futbolunda yeni bir devrim yaratacağını düşündüğümüz Video Yardımcı Hakem sisteminin, sizlerin üzerindeki baskıyı azaltacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Ali Dürüst, VAR siteminde gerekli teknik altyapının mükemmel bir şekilde kurulduğunu, bu sistemi Türk futbolu ve hakemlerin hizmetine sunduklarını dile getirdi.VAR'ın ilk testini Süper Kupa finalinde yaşadıklarını anımsatan Dürüst, şöyle konuştu:"Kulüplerimizin sizlere anlayış göstereceğinden ve destek olacağından eminim. VAR, özellikle ceza sahası ve çevresindeki pozisyonlarda sizleri rahatlatacaktır. VAR, insan hatasını azaltacak ve adalet kuşkusunu ortadan kaldıracaktır fakat bu sisteme rağmen hatalar olacaktır. Bu nedenle siz değerli hakemlerimizin takım ruhuyla kenetlenerek bu sezonu geçirmenizi temenni ediyoruz. Kamuoyunda daima hakem yalnızdır algısı vardır, bizler bugün olduğu gibi bundan sonra da sizin yanındayız. Hakem kardeşlerim her ne kadar eleştiri okları sizin üzerinizde olsa da Türk hakemliğinin her geçen gün büyük aşama kaydettiğini görmemek körlük olur. Sizler, Dünya Kupası ve diğer önemli organizasyonlarda bizleri gururlandırdınız. Başta Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun hocalarımıza Dünya Kupası performanslarından dolayı teşekkür ediyorum."Ali Dürüst, Türk futbolunun daha fazla Cüneyt Çakırlara ihtiyacı olduğunu ve bu sezonla birlikte hakemlerin performansının daha da yükseleceğini söyledi.Övgü ve eleştirinin hakemlik mesleğinin doğasında olduğunu belirten Dürüst, "Futbol hatalar oyunu, hepimiz hata yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz ancak bunun altında kasıt aramamak lazım. Türk futbolu adına hepiniz bir değersiniz. Türk futbolu sizden çok şey bekliyor. Tek temennimiz sağduyunun galip gelmesi. Yeni sezonun yeni umutlarla hepimize güzellikler sunmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.Futbol hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu da bu sezonun diğer sezonlardan daha farklı olacağını düşündüklerini, VAR'la birlikte çok büyük spesifik hatalardan arınacaklarını dile getirdi.Futbolun güzelliğinin her zaman korunacağını anlatan Uğurlu, şu değerlendirmede bulundu:"Size göre, bize göre herkesin birbiriyle tartıştığı pozisyonlar olacak tabii ki, görüşler ortaya çıkacak ama spesifik, büyük hatalardan arınmış olacağız. Bunun bizler için çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Ayın 20'sinden beri kamptayız. Teknik olarak iyi bir kamp geçirdik. Her şey harikaydı."