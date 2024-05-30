UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki Fiorentina'yı 1-0 mağlup eden Jose Luis Mendilibar'ın ekibi Olympiakos, kupanın sahibi oldu.



Atina'da bulunan OPAP Arena'da oynanan maçın normal süresi 0-0 sona erdi ve maç uzamalara gitti. Uzatmalarda Olympiakos'a kupayı getiren golü ise 116. dakikada Ayoub El Kaabi kaydetti.



El Kaabi, takımının Konferans Ligi'nde oynadığı 9 maçta 11 gol 1 asistlik performans gösterdi.



MENDILIBAR, YİNE KAZANDI



Bu sonuçla birlikte Olympiakos tarihinde ilk kez müzesine bir Avrupa kupası götürmeyi başarırken, Yunan ekibinin İspanyol teknik direktörü Jose Luis Mendilibar geçtiğimiz sezon Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra bu sezon da kariyerine bir Avrupa kupası şampiyonluğu eklemiş oldu.



FENERBAHÇE'Yİ ELEMİŞLERDİ



Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıktıktan sonra sırasıyla, Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe ve Aston Villa'yı elemişti.



Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi finalinde West Ham'a 2-1 yenilerek kupayı finalde kaybeden Fiorentina ise üst üste ikinci kez kupa finalde veda etmiş oldu.





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