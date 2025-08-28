Vanspor'da hedef üst sıralara tutunmak

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından İmaj Altyapı Vanspor, iyi başladığı sezonda başarı grafiğini sürdürerek üst sıralarda yer almayı hedefliyor.



Ligin ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ikinci sıraya yerleşen kırmızı-siyahlı ekip, bu hafta evinde Bandırmaspor ile yapacağı maçı kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor.



Hazırlıklarını Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda sürdüren İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, AA muhabirine, lige zorlu bir fikstürle başladıklarını söyledi.

Ligin ilk 8 haftasının zor geçeceğini ifade eden Kutlu,dedi.Futbolcuların uyum sürecini aştığını anlatan Hakan Kutlu, ilk 3 haftada oyun ve sonuç olarak iyi şeyler ortaya koyduklarını dile getirdi.Ligdeki 3 maçta 7 puanın takım adına iyi bir sonuç olduğunu vurgulayan Kutlu,diye konuştu.Vanspor'un uzun yıllar sonra tekrar 1. Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Kutlu,ifadelerini kullandı.Her maça 3 puan için çıktıklarının altını çizen Kutlu,değerlendirmesinde bulundu.