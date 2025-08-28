28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Vanspor'da hedef üst sıralara tutunmak

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından İmaj Altyapı Vanspor, iyi başladığı sezonda başarı grafiğini sürdürerek üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

28 Ağustos 2025 12:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ligin ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ikinci sıraya yerleşen kırmızı-siyahlı ekip, bu hafta evinde Bandırmaspor ile yapacağı maçı kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Hazırlıklarını Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda sürdüren İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, AA muhabirine, lige zorlu bir fikstürle başladıklarını söyledi.



Ligin ilk 8 haftasının zor geçeceğini ifade eden Kutlu, "Boluspor, geçen sene bu ligde play-off oynamış ve kaliteli futbolcu topluluğu var. Esenler Erokspor ise maliyeti yüksek, ligin iyi oyuncularından kurulu ve Süper Lig'den oyuncu transfer edebilen bir ekip. Iğdır FK ise aynı kalitede bir takım. Maliyet ve oyuncu kalitesi olarak ligin üstünde 3 takımla oynadık. İlk 8 haftadaki fikstürümüz çok zorlu." dedi.

- "Oyuncularımızın gösterdiği performans ilk 7 adına umutlandırıyor"

Futbolcuların uyum sürecini aştığını anlatan Hakan Kutlu, ilk 3 haftada oyun ve sonuç olarak iyi şeyler ortaya koyduklarını dile getirdi.

Ligdeki 3 maçta 7 puanın takım adına iyi bir sonuç olduğunu vurgulayan Kutlu, "Ortaya koyulan oyun, özellikle Iğdır FK maçının ikinci yarısı sevindirici. Bu hafta yine zorlu bir rakibe karşı, geçen yıl play-off oynamış ve bu senede hedefleri olan bir takımla karşılaşacağız. Maça iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımın uyum sürecini aştığını düşünüyorum. Tek eksiğimiz kendi sahamızda oynayacağımız maçta taraftarımız olmayacak. Geçen maç öncesinde söylemiştim, aynı ruhla taraflarımız varmış gibi oynayacağız." diye konuştu.

Vanspor'un uzun yıllar sonra tekrar 1. Lig'de mücadele ettiğini hatırlatan Kutlu, "Takımımız 1. Lig'e uzun yıllar sonra tekrar çıktı. Bu ligdeki ilk hedefimiz kalıcı olup, şehrimizin ve kulübümüzün ligi tanıyarak önümüzdeki senelerde şampiyonluk adına kurulmuş, yapılanmış ve altyapısı kurulmuş bir takım olmak istiyoruz. Oyuncularımızın gösterdiği performans ilk 7 adına umutlandırıyor ama ligde kalıcı olup taraftarımızın beğeneceği futbolu oynayarak şehrimizi iyi temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Her maça 3 puan için çıktıklarının altını çizen Kutlu, "Kamp süreci ve bir hafta sonrasında ana kadromuzu oluşturmuştuk. Oynadığımız maçlar hangi bölgeye transfer ihtiyacımızın olduğunu gösterecek demiştim. Çalışmalarımız devam ediyor, transfer dönemi bitmeden 2 veya 3 transferimiz daha olacak. Bütün maçlarda 3 puanı hedefliyoruz ama özellikle kendi sahamızda, seyircimizin önünde her maç 3 puanla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
