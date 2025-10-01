Van Dijk: 'Sinir bozucu!'

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.Hollandalı savunma oyuncusu,dedi.Sözlerine devam eden ve çabuk toparlanmaları gerektiğini söyleyen Van Dijk," diye konuştu.

Mücadelenin ilk yarısında kötü oynamadıklarını belirten oyuncu, penaltı golünün takımın dengesini bozduğunu dile getirdi:



"Zor bir atmosfer olacağını bekliyorduk. İlk yarı kötü oynamadık ama penaltı yüzünden golü yedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama Galatasaray kazandı, sonuç ortada."



Son olarak Galatasaray'ın hücumu için konuşan Hollandalı savunmacı "Victor Osimhen penaltıyı gole çevirdi. Bizim hatalarımızdan başka fırsatlar da buldu. Galatasaray'ın hücum oyuncularının iyi oynadığını düşünüyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



