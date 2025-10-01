30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Van Dijk: "Sinir bozucu!"

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı savunma oyuncusu, "Şu anda bir şey söylemek zor. Penaltı kazandılar, birkaç fırsat yakaladılar ama bunlar bizim top kayıplarımızdan kaynaklandı. Gereksiz anlarda topu kaybettik, biraz dikkatsizdik ama kaybettik! Bu da özellikle hafta sonu sergilediğimiz berbat performansın ardından çok sinir bozucu!" dedi.

Sözlerine devam eden ve çabuk toparlanmaları gerektiğini söyleyen Van Dijk, "Bu maçları kaybetmek hoş bir şey değil ama başımızı eğip çalışmaya devam etmeliyiz. Dış dünya size zaman tanımıyor! Zihinsel olarak güçlü olmalısınız. Her şeyin yoluna gireceği konusunda endişelenmiyorum ama devam etmeli ve birbirimize kenetlenmeliyiz. Liverpool'da da biz böyle yapıyoruz!" diye konuştu.


Mücadelenin ilk yarısında kötü oynamadıklarını belirten oyuncu, penaltı golünün takımın dengesini bozduğunu dile getirdi:

"Zor bir atmosfer olacağını bekliyorduk. İlk yarı kötü oynamadık ama penaltı yüzünden golü yedik. Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama Galatasaray kazandı, sonuç ortada."

Son olarak Galatasaray'ın hücumu için konuşan Hollandalı savunmacı "Victor Osimhen penaltıyı gole çevirdi. Bizim hatalarımızdan başka fırsatlar da buldu. Galatasaray'ın hücum oyuncularının iyi oynadığını düşünüyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

