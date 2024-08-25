Liverpool'un evinde Brentford'u 2-0 mağlup etmesinin ardından kaptan Virgil van Dijk, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Hep birlikte savunma yapıyoruz. Topun arkasına ne kadar hızlı geçtiğimizi görüyorsunuz ve bu iyi bir başlangıç. Üzerine inşa edebileceğimiz bir şeyimiz var ve ne olacağını görmemiz gerekiyor," dedi.



Arne Slot ve Jurgen Klopp karşılaştırmasına değinen van Dijk, "Jurgen ile geçirdiğimiz zaman inanılmazdı ve yeni hocamızla olan dönem de büyük bir keyif veriyor. Onun belirli bir oyun tarzı var. Toplu ve topsuz alanda olmak üzere birçok iyi şey üzerinde çalışıyoruz ve bu, takıma güven veriyor. Jurgen dönemini unutalım demiyorum ama o artık geçmişte kaldı. Harika bir dönemdi ve şimdi yeni hocanın başarılı olma zamanı. Bu yüzden buna odaklanmalıyız, karşılaştırmalar yapmanın bir anlamı yok.



"Henüz yeni oyuncularımız yok, ancak doğal olarak ekstra bir sorumluluk hissediyorum çünkü oyuncuları içten dışa tanıyorum. Ancak ben buradayım ve kendisine [Arne Slot'a] bunu ilk günden itibaren söyledim. Onlara ve teknik ekibe yardımcı olacağım. Başarılı olmak istiyorum ve hepimiz aynı gemideyiz. Burada ekstra bir sorumluluk var," ifadelerini kullandı.





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