Valerien Ismael: "Eleştirileri anlamıyorum"

Sistemi nedeniyle sık sık eleştirilen Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael, bu kapsamda yöneticilerle kısa bir toplantı gerçekleştirdi ve görüşlerini iletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Valerien Ismael: 'Eleştirileri anlamıyorum'
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29 Temmuz 2022 11:23
Beşiktaş'ta sistemi nedeniyle sık sık eleştirilen Valerien Ismael, bu kapsamda yöneticilerle geçtiğimiz günlerde kısa bir toplantı yaptı.

"ELEŞTİRİLERİ ANLAMIYORUM"

Ismael'in "Eleştirileri anlayamıyorum. Hazırlık dönemindeyiz ve takım daha resmi bir maça dahi çıkmadı. Sakat oyuncularımız var ve ideal 11'imiz ile oynayamadık" dediği öğrenildi.  



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