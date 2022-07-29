Beşiktaş'ta sistemi nedeniyle sık sık eleştirilen Valerien Ismael, bu kapsamda yöneticilerle geçtiğimiz günlerde kısa bir toplantı yaptı.
"ELEŞTİRİLERİ ANLAMIYORUM"
Ismael'in "Eleştirileri anlayamıyorum. Hazırlık dönemindeyiz ve takım daha resmi bir maça dahi çıkmadı. Sakat oyuncularımız var ve ideal 11'imiz ile oynayamadık" dediği öğrenildi.
"ELEŞTİRİLERİ ANLAMIYORUM"
Ismael'in "Eleştirileri anlayamıyorum. Hazırlık dönemindeyiz ve takım daha resmi bir maça dahi çıkmadı. Sakat oyuncularımız var ve ideal 11'imiz ile oynayamadık" dediği öğrenildi.