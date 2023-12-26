Valentin Rosier'in yeni takımı belli oluyor!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta yıldız isim Valentin Rosier'e sürpriz bir teklif geldi. Yıldız oyuncunun UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Avrupa kulübü Paok ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valentin Rosier'in yeni takımı belli oluyor!
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26 Aralık 2023 10:12
Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e kısa süreli kadro dışı kararı verilmişti. Kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen yıldız isim için sürpriz bir gelişme yaşandı.

TEKLİF YAPILDI

Yunanistan ekibi PAOK, tecrübeli sağ bek Valentin Rosier ile görüşme gerçekleştirdi.

PRENSİP ANLAŞMA TAMAM

PAOK'un 27 yaşındaki Fransız futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin kadroda düşünmediği oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirilmeye alındığı aktarılırken, PAOK'un bu transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

2 ASİSTİ VAR

Valentin Rosier, 2023-24 sezonunda şu ana kadar Beşiktaş forması ile 21 karşılaşmaya çıktı. Fransız sağ bek, söz konusu 21 mücadelede iki asist yaptı. 

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