21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Valentin Rosier'den Türkiye itirafı!

Osasuna forması giyen Beşiktaş'ın eski sağ beki Valentin Rosier, Türkiye kariyerini anlattı.

calendar 21 Ağustos 2025 15:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Valentin Rosier'den Türkiye itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



La Liga ekibi Osasuna formasına giyen Beşiktaş'ın eski sağ beki Valentin Rosier, Türkiye kariyeri hakkında ABD merkezli RG sitesine açıklamalarda bulundu.

"HAYATI KRAL GİBİ YAŞIYORSUN"

Rosier, "Beşiktaş'tayken hayatı bir kral gibi yaşıyorsun. Dışarı çıktığında özel şoförün var, herkes seninle fotoğraf çektirmek istiyor ve inanılmaz bir taraftar kitlesiyle maç günü atmosferi oluyor. Kendini önemli hissediyorsun." dedi.



"ÇOK GÜZEL BİR DENEYİMDİ"

"Beşiktaş'la imzaladığımda Türkiye'deki seviye hakkında pek bir şey bilmiyordum. Biraz kolay olabileceğini düşünmüştüm ama öyle olmadı. Çok güzel bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a 2019-20 sezonunun devre arasından Sporting'den transfer olan Rosier, Türkiye'de 37 maçta 3 gol ve 7 asistle parlamış, 3 kupalı sezonda adından söz ettirmişti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.